Europees succes voor Ann Wauters en Emma Meesseman

Het Turkse Bellona AGÜ Kayseri heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finales van de EuroCup basket voor vrouwen. Kayseri, met Ann Wauters, won de terugwedstrijd in eigen huis met 73-68 van het Franse Lattes Montpellier. Kayseri won dinsdag ook al de heenwedstrijd in Frankrijk met 65-85.

Ann Wauters stond bij Kayseri in totaal maar vier minuten op het terrein. In die tijd was ze goed voor twee punten en één defensieve rebound. In de halve finales treft Kayseri met Hatay BSB een andere Turkse ploeg.

Ook de andere halve finale wordt met Galatasaray en Yakin Dogu Universitesi door twee Turkse ploegen gespeeld. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de EuroCup stonden vier ploegen uit hetzelfde land in de halve finales.

Ekaterinburg en Emma Meesseman zonder problemen naar Final Four in EuroLeague

Het Russische Ekaterinburg is vrijdagavond met duidelijke 67-102 cijfers gaan winnen bij het Italiaanse Schio in de kwartfinales van de EuroLeague basket bij de vrouwen. Doordat het dinsdag ook in eigen huis al makkelijk had gewonnen met 92-47, is het team van Emma Meesseman geplaatst voor de halve finales.

De 23-jarige Emma Meesseman kwam bijna negentien minuten in actie en was daarin goed voor acht punten, vier rebounds, twee blocks en één assist. In de halve finales, de zogenaamde Final Four, neemt Ekaterinburg het op tegen de winnaar van het derde en beslissende duel tussen het Turkse Fenerbahçe en het Spaanse Salamanca.

De Final Four van de EuroLeague vindt op vrijdag 14 en zondag 16 april plaats.