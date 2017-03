Ex-Anderlechtenaar scoort eerste goal in 321 wedstrijden en is meteen volksheld

Arnold Kruiswijk scored his first Eredivisie goal after 25318 minutes....? pic.twitter.com/MssePL24eS

Arnold Kruiswijk moest er 321 competitiewedstrijden of 25.318 minuten op wachten, maar eindelijk heeft de Nederlandse verdediger zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal te pakken. De 32-jarige Groninger scoorde vrijdag voor Vitesse in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Kruiswijk kreeg enkele weken terug een bedenkelijk record op zijn naam, toen hij John Veldman afloste als veldspeler met de meeste speelminuten zonder doelpunt in de Nederlandse voetbalcompetitie.

In zestien jaar als profvoetballer voor FC Groningen, Anderlecht, Roda JC, sc Heerenveen en Vitesse wist Kruiswijk nog nooit te scoren. Wel maakte hij een keer een eigen doelpunt. Op 10 september 2006 werkte Kruiswijk als speler van Groningen de bal al na 9 seconden in eigen doel, waarmee hij de snelste eigen goal ooit in de Eredivisie op zijn naam heeft staan.

De linksback van Vitesse schreef vrijdag een beetje geschiedenis. Hij kopte in de veertigste minuut zijn eerste treffer binnen. Dat werd uitgebreid gevierd in de Gelredome, waar de supporters ‘Arnold in Oranje’ en ‘We love you Arnold, we do’ zongen toen hij een applauswissel kreeg.