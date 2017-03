Onze bingetip ‘One Day at a Time’: een frisse sitcom

Zoekt u een Amerikaanse sitcom die het eens wat verser aanpakt? Dan is ‘One Day At A Time’, dat alvast een tweede seizoen krijgt, geen slechte keuze.

Die gaat eens niet over een doordeweekse Amerikaanse familie waar alles koek en ei is, maar over een Cubaans-Amerikaanse militaire veterane die als single moeder twee pubers moet opvoeden én haar bazige moeder in huis heeft. Het opzet mag dan wel typisch sitcom zijn - live voor een publiek, makkelijk verteerbaar -, de personages zijn verrassend goed uitgewerkt en heel menselijk. Een verademing.

Nu te zien op Netflix.