Onze bingetip ‘Dirk Gently’s Holistic Detective Agency’: een overdosis aan absurditeit

Vond u ‘The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy’ - de even legendarische als absurde Britse sciencefictionreeks - wat te logisch? Dan moet u zich eens wagen aan een ander verfilmd geesteskind van Douglas Adams, ‘Dirk Gently’s Holistic Detective Agency’. Daarin wordt de ongelukkige Todd (Elijah Wood) voor de kar gespannen van de Britse privédetective Dirk Gently (Samuel Barnett). Die laatste kreeg de opdracht om de brutale moord op miljonair Patrick Spring te onderzoeken, toevallig in het hotel waar Todd als piccolo werkt. Oh ja: die opdracht kreeg hij van de goede man zelf, enkele weken voor de moord. En zijn erfgename, dochter Lydia, is ondertussen spoorloos verdwenen.

Gently blijkt al snel meer stoethaspel dan Sherlock te zijn: hij is een holistische detective, iemand die zich niet bezighoudt met onbenulligheden als bewijsstukken, en eerder doorheen een moordzaak strompelt in de hoop ze domweg op te lossen. Kan ook niet anders, want volgens hem is alles verbonden. Zoals de sluipschutterkogel van een geheimagent die Todd op een haar na mist, en in een aangrenzende kamer van zijn appartement plots door de kop van een snoodaard vliegt.

Volgt u nog? Wij bijwijlen ook niet. ‘Dirk Gently’ verliest zichzelf iets te vaak in absurditeiten en eigenzinnige humor om echt te boeien. Wanneer je denkt je touw aan iets te kunnen vastknopen, snokt het verhaal - via een andere verhaallijn, absurde gebeurtenis of onverwachte tijdsprong - het touw prompt weer uit je handen. Wie zich daardoor niet laat afschrikken (of over een ferme voorraad Dafalgan beschikt), kan in ‘Dirk Gently’ een heerlijk geschifte serie vinden. Met spitsvondige dialogen, knappe scènes en belachelijke personages. Denk er wel best niet té veel bij na.

Bingewatchgevaar: 6,5/10

Nu te zien op Netflix.