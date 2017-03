Plateau van Caestert in Riemst voorlopig beschermd als archeologische site

Hasselt / Riemst - Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft het plateau van Caestert in Kanne, een deelgemeente van Riemst, voorlopig beschermd als archeologische site. Op die locatie ligt een versterking uit de ijzertijd en het begin van de Romeinse periode (ca. 250 tot 31 voor Chr.), een zeldzaam gegeven voor Vlaanderen. Dat meldt Archeonet, een nieuwswebsite over archeologie en erfgoed in Vlaanderen.

Het plateau van Caestert spreekt volgens Archeonet nationaal en internationaal al decennia lang tot de verbeelding bij archeologen en historici. “Op deze spectaculaire locatie ligt immers een versterking die dateert uit de ijzertijd en het begin van de Romeinse periode”, aldus Archeonet. “Restanten van de gracht- en walstructuur van deze versterking zijn doorheen de tijd opmerkelijk goed bewaard gebleven.”

De voorlopige bescherming van het plateau van Caestert betekent dat er binnenkort een openbaar onderzoek gebeurt op de site, waarbij archeologen en experten zullen bekijken of het de moeite waard is om het plateau definitief te beschermen. “Het is belangrijk dat deze site wordt beschermd”, aldus Vlaams minister-president Bourgeois. “Enerzijds om ze te behouden en anderzijds om toekomstig archeologisch onderzoek mogelijk te maken.”

De burgemeester van Riemst, Mark Vos (CD&V), is verheugd met het nieuws. “Dit geeft aan dat Vlaanderen ook vindt dat het plateau van Caestert heel uniek is”, zegt hij. “We zijn ook al een tijdje aan het proberen om de mergelgroeven onder het plateau archeologisch te beschermen, want ook die zijn uniek in België. Die bescherming zal nu veel eenvoudiger kunnen gebeuren.”

Na negen maanden beslist Bourgeois op basis van alle stukken uit de voorlopige bescherming en het openbaar onderzoek over een definitieve bescherming. In Vlaanderen zijn er tot op heden slechts een viertal locaties geïdentificeerd waar een dergelijke hoogtenederzetting uit de ijzertijd voorkomt.

(belga)