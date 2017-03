Duitse kindermoordenaar bekent twee moorden

Herne - De negentienjarige man die donderdag door de Duitse politie was opgepakt voor de moord op een negenjarige jongen in Herne, in het Ruhrgebied, heeft de feiten bekend. De verdachte heeft bovendien nog een tweede moord opgebiecht, zo heeft de politie tijdens een persconferentie meegedeeld.

De verdachte, Marcel H, “heeft een uitgebreide bekentenis” gedaan, zo verklaarde een politieofficier.

De verdachte had zichzelf bij de politie aangegeven, nadat die een heuse klopjacht had gestart naar de man die een video had gemaakt van de moord op de negenjarige Jaden. Het filmpje werd daarna op het darknet geplaatst, een afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software te ontdekken valt. Een gebruiker van dat net zag het filmpje en tipte de politie.

Marcel H gaf uiteindelijk niet enkel die moord toe, maar bekende daarnaast ook een 22-jarige man te hebben gedood. Na die verklaring werd het lichaam van dat tweede slachtoffer donderdag aangetroffen in een brandend huis. Het lijk vertoonde 68 steekwonden en verwondingen in de nek.

De tiener bekende ook dat hij beelden had gemaakt van de moord op zijn negenjarige slachtoffer, maar hij ontkent dat hij die zelf online heeft gezet. Hij beweert niet te weten hoe de beelden op het darknet zijn geraakt.

De onderzoekers zullen nog moeten nagaan in welke mate de verdachte toerekeningsvatbaar is, zegt Danyal Maypole van het Openbaar Ministerie van Bochum.