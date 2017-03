KRC Genk heeft nog een waterkansje op deelname aan play-off 1. Blauw-wit moet dan wel zeker winnen op het veld van Westerlo, dat nog niet zeker is van het behoud in de Jupiler Pro League. Als Genk in dat opzet slaagt, is het nog afhankelijk van de uitslagen van Charleroi, KV Mechelen en AA Gent. Plaatst Genk zich voor play-off 1 of moet het aan de bak in play-off 2?

Volg de wedstrijd live via het verslag van onze reporter in het Kuipje: