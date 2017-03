VIDEO. Collega’s zetten Frank Deboosere in de bloemetjes

We tellen 12 maart 1987. Op het tv-scherm verschijnt een fris gezicht. Voorzien van forse snor maakt Vlaanderen kennis met weerman Frank Deboosere. Doorheen de jaren heeft de man een hele metamorfose meegemaakt. Genoeg redenen voor de collega’s van Frank om hem eens extra in de bloemetjes te zetten.

In al die jaren Frank is er heel wat gebeurd: hij scheerde zijn snor af, brak een elleboog na een ongelukkige val met de fiets, was kop van jut omdat het slecht weer was, bedacht het woord ‘ochtendgrijs’ dat in de Dikke van Dale werd opgenomen. Deze middag bezorgden zijn collega's hem dan ook de verrassing van zijn leven.

Een honderdtal collega's onder de VRT-toren om Frank te verrassen. Frank zelf werd met een smoesje op het dak van het VRT-gebouw gelokt, waar Hanne Decoutere hem opwachtte met een grote bos bloemen. Van op het dak had hij een fantastisch uitzicht op al zijn collega’s beneden die hem enthousiast feliciteerden met spandoeken en een luid applaus. Frank was blij verrast: “Dit doet ontzettend veel plezier, hartelijk dank! En de lente is nu echt wel op komst!”