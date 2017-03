Vrouw in rolstoel goot wellicht zelf zoutzuur over zich heen

Een vrouw is vrijdagmiddag in het Nederlandse Breda gewond geraakt door zoutzuur. Eerst werd gedacht aan een aanval, maar de politie gaat er nu vanuit dat de vrouw twee flessen met elk een halve liter zoutzuur kocht om ze vervolgens over zichzelf uit te gieten. Dat bleek uiteindelijk uit getuigenverklaringen. Het gaat dus niet om een misdrijf en de politie laat weten het onderzoek te hebben afgerond.

De feiten speelden zich vrijdagmiddag af aan de Jacob Catssingel. In eerste instantie gaven ooggetuigen aan dat twee jongens de vrouw een tijdje gevolgd hadden vooraleer ze de feiten gepleegd zouden hebben. De twee zouden vervolgens zijn weggevlucht op een scooter, maar dat verhaal bleek dus niet te kloppen. De vrouw zal niet vervolgd worden voor haar valse aangifte omdat ze geestelijk niet gezond is.