Opvallende nieuwe rage: leren zwemmen als een zeemeermin

Zwemmen als Ariël uit de Disney-film ‘De Kleine Zeemeermin’, het blijkt iets te zijn waar velen van dromen. De vraag is zelfs zo groot dat het zwembad van Maastricht een zeemeermin-zwemcursus organiseert.

In het Maastrichtse Geusseltbad kan je naast je gewone zwemdiploma’s ook een certificaat voor zeemeerminzwemmen krijgen. Bij de cursus trek je effectief een vin aan, waardoor je slagbewegingen met je benen beperkt blijven. Dat zorgt volgens de organisatoren voor een geheel andere zwembeleving. De cursus is zelfs zo moeilijk dat je eerst je B-diploma in het zwemmen moet behalen, vooraleer je je mag wagen aan de Ariël-zwemcursus.