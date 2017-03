Vijf jaar cel voor opa viespeuk

De Hasseltse strafrechter heeft vrijdag de onmiddellijke aanhouding bevolen voor een 65-jarige Spanjaard die zijn drie stiefkleinkinderen aangerand heeft. Hij kreeg vijf jaar cel opgelegd. De slachtoffers uit Midden-Limburg waren tussen vier en tien jaar oud op het moment van de feiten die zich afspeelden tussen 2005 en 2012.

Momenteel verblijft de dader in een Spaanse cel. In 2015 liep hij daar tegen de lamp voor gelijkaardige feiten, zij het dat ging om twee andere minderjarigen. De betichte kreeg er zes jaar cel. Dat verklaarde meteen ook waarom hij niet aanwezig was op zijn proces. Uit de verklaringen van zijn Belgische slachtoffertjes maakte hij zich schuldig aan verregaande seksuele handelingen zoals het betasten van hun geslachtsdeel. De dader lokte de kinderen naar de kelder of slaapkamer om ze daarna aan te randen. Het misbruik kwam aan het licht op vakantie in Spanje toen een kleinkind een tijdje weg was en uiteindelijk bij de verdachte in zijn slaapkamer aangetroffen werd. Alle kinderen vertelden daarop wat de man bij hun gedaan had. In 2008 was er eveneens sprake van dergelijke feiten, maar bleven gesprekken bij het vertrouwenscentrum zonder resultaat. Niemand hechtte er toen geloof aan. Naast de vijf jaar cel is de zestiger ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Aan elk slachtoffer moet de pervert 1.500 euro betalen plus een totale rechtsplegingsvergoeding van 780 euro. De grootmoeder van de meisjes, die niet meer met de veroordeelde samen is, vroeg en kreeg één euro morele schadevergoeding.