F-16’s onderscheppen opnieuw verdacht vliegtuig boven België

Belgische F-16’s zijn opnieuw moeten uitrukken voor een verdacht vliegtuig. Het toestel van Air India werd begeleid tot op een Engelse luchthaven, zo meldt Daily Mail. Het passagiersvliegtuig reageerde niet meer op commando’s van de luchtverkeersleiding.

De Boeing 787 Dreamliner van Air India was volgens welingelichte bronnen onderweg van het Indiase Ahmedabad naar London Heathrow. Het vliegtuig was opgemerkt boven Duits grondgebied. Er werd beslist om de ‘Quick Reaction Alert’ (QRA) in het Belgische Florennes te activeren. Meteen vertrokken F-16’s naar het vliegtuig. Via visueel contact moesten de gevechtspiloten er zich dan van blijven vergewissen dat er niets verdacht aan de gang was aan boord van een toestel. Het toestel is inmiddels in Londen geland.

Eerder deze week moesten Belgische F-16’s vanop de militaire basis in Florennes eveneens al uitrukken voor een verdacht Hongaars vrachtvliegtuig. De piloten van het toestel konden geen communicatielijn openen met de luchtverkeersleiders. Ze kampten met een elektrisch probleem.Dat toestel landde uiteindelijk veilig op een Britse luchthaven.