Sp.a eist verbod op gebruik van schadelijke kunstgrasvelden: “Met gezondheid van kinderen speel je niet”

Herk-de-Stad - “Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) moet zijn verantwoordelijkheid nemen en alle activiteiten op potentieel schadelijke kunstgrasvelden met onmiddellijke ingang opschorten.” Dat zegt Vlaams parlementslid Bert Moyaers uit Herk-de-Stad naar aanleiding van het exclusieve onderzoek dat Het Belang van Limburg en de UHasselt voerden naar toxische stoffen in de rubberkorrels. “We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Van asbest dachten we ook jarenlang dat het veilig was”, aldus Moyaers. Het volledige dossier over de Limburgse kunstgrasvelden leest u morgen in HBvLPLUS.

Het Belang van Limburg voerde samen met de UHasselt een groot onderzoek uit naar de toxische stoffen in rubberkorrels waarmee de meeste kunstgrasvelden zijn ingestrooid. De betrokken gemeenten en clubeigenaren werden afgelopen maandag op de hoogte gesteld van de resultaten. De gemeente Houthalen-Helchteren ondernam meteen actie en besloot voetbal op de kunstgrasvelden van FC Helson en Houthalen VV met onmiddellijke ingang te verbieden. De stad Sint-Truiden wachtte het onderzoek van onze krant niet af en besliste eind vorige maand al om de rubberkorrels te vervangen.

“Die gemeenten doen dat niet zomaar”, zegt Moyaers, die actie eist van de minister. “Overal in Vlaanderen sporten volwassenen en kinderen elke week en elk weekend op die velden. Nemen we het risico dat ze later ziek worden, of hanteren we het voorzorgsprincipe en schorten we alle activiteiten op tot we honderd procent zeker zijn dat er geen enkel gevaar is? Wat sp.a betreft hoef je over die vraag niet lang na te denken. Hoog tijd dat minister Muyters ingrijpt. Met de gezondheid van onze kinderen speel je niet.”