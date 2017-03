Minister van Sport Muyters: “Nog altijd geen duidelijkheid over herkomst rubberkorrels”

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft nog geen duidelijkheid over het instrooimateriaal van de 308 kunstgrasvelden die er in Vlaanderen liggen. Hij dringt ook bij Europa aan voor een concrete consumentennorm wat betreft rubberkorrels op kunstgrasvelden.

“Er is nog geen duidelijkheid over de herkomst van de rubberkorrels op de meeste Vlaamse kunstgrasvelden.” Dat zei minister van sport Philippe Muyters gisteren in de commissie voor sport van het Vlaams Parlement waar hij vragen over de kwestie kreeg van Bert Moyaers, de sp.a-politicus uit Herk-De-Stad.

De minister had al laten weten dat er 308 kunstgrasvelden in Vlaanderen liggen, maar dat er - op de velden die aangelegd werden door de Vlaamse overheid na - geen duidelijkheid is over de infill die gebruikt is bij de aanleg. Sport Vlaanderen kreeg daarom de opdracht om een inventaris te maken, maar slechts 20 lokale besturen gaven feedback. “Door databankvergelijking weten we nu van 82 lokale velden wie de leverancier is van de rubbergranulaten, maar dat is nog steeds weinig.”

Kosteloos stalen nemen

Muyters heeft ook een brief gestuurd naar Europa om aan te dringen op een beslissing. “Op dit moment worden meetresultaten vergeleken met de REACH-norm voor industriële mengselproducten die bijvoorbeeld ook geldt voor verf, schoonmaakmiddelen en lijm. En dus niet met de strengere norm voor consumentenproducten. Uit onderzoeken blijkt dat de velden wel beantwoorden aan die norm, maar ik wil van Europa dringend weten of ze die gaan verstrengen. Pas daarna kunnen we maatregelen nemen. Het meest logische is dat er een tussennorm komt voor rubbergranulaten.”

Muyters laat ook nog weten dat Recytyre vzw, de organisatie voor afvalbanden, bereid is om kosteloos stalen te nemen op kunstgrasvelden als clubs of gemeenten daar zelf om vragen. “Ze zullen een onderzoeksmethodiek gebruiken die goedgekeurd is door een Vlaamse toxicoloog.”