Scholieren takelen buschauffeur zwaar toe: “De chauffeur heeft eerst geduwd”

Heusden-Zolder -

In Heusden-Zolder hebben enkele scholieren donderdagochtend een buschauffeur van De Lijn zwaar toegetakeld. Aan de halte voor het Sint-Franciscuscollege in Heusden kwam het op de bus tot een woordenwisseling, waarna de chauffeur door enkele leerlingen van het Don Bosco Instituut in Helchteren in elkaar werd geslagen. “De jongeren hebben de chauffeur op de grond geduwd en in zijn gezicht en zijn ribben gestampt”, klinkt het bij De Valk, de onderaannemer van De Lijn bij wie de chauffeur in dienst is. Volgens andere jongeren die ooggetuige waren van de feiten, heeft de chauffeur zelf eerst geduwd.