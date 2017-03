Dankzij deze test heb je nooit meer stress voor een sollicitatiegesprek

Hasselt - 85 procent van de Limburgse schoolverlaters ondervindt stress voor het eerste sollicitatiegesprek. Eén op de vijf kan door die stress zelfs de nacht voor het gesprek niet slapen. Dat blijkt uit een rondvraag van De Voorzorg bij 800 jongeren tussen 18 en 30 jaar.

De jongeren zijn gestresseerd omdat ze hun talenten en sterktes onvoldoende kennen en onzeker zijn over de vraag wat hun valkuilen zijn. Uit een rondvraag bij enkele Limburgse werkgevers blijkt dat stress en een gebrek aan zelfkennis een vertekend beeld kunnen scheppen van de kandidaat bij het eerste gesprek.

De Voorzorg komt nu met een oplossing in de vorm van de ‘sollicitatiehacker’. “Dat is een gratis online-test gebaseerd op sociaalwetenschappelijk onderzoek”, legt federaal secretaris van De Voorzorg Tony Coonen uit. “Op basis van je antwoord op 16 herkenbare situaties krijg je je eigen carrièreprofiel te zien. Je ontdekt je sterktes en valkuilen op de werkvloer en ontvangt sollicitatietips op maat. Het resultaat geeft je meer zelfkennis waardoor je meer ontspannen naar het sollicitatiegesprek gaat en dat ook succesvoller zal verlopen. Je hoeft bovendien niet langer je toevlucht te zoeken in clichéantwoorden.”

Je kan de sollicitatiehacker zelf uitproberen op deze website.