Vierde stek voor Neuville na eerste dag in Mexico, leidersplaats voor Hänninen

Thierry Neuville (Hyundai i20) staat op de vierde plaats na de openingsdag van de rally van Mexico, de derde manche van het WRC-rallykampioenschap. De Luikenaar, die woensdag de snelste tijd had neergezet in de shakedown, heeft na twee klassemenstritten 2.6 seconden achterstand op de Finse leider Juho Hänninen (Toyota Yaris). “Ik heb het goed gedaan”, klonk het achteraf bij Neuville. “Dit weekend? Ik denk dat een podiumplaats een doel moet zijn”, meldde hij.

De verschillen na de eerste twee chronoritten, die in het historisch centrum van Mexico City gereden werden, zijn erg klein. De 35-jarige Hänninen heeft in de stand 1.6 seconde voorsprong op de Est Ott Tänak (Ford Fiesta RS) en de Ier Kris Meeke (Citroën C3). De Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (M-Sport/Ford) is zesde op 4 seconden.

De veertiende editie van de rally van Mexico wordt vrijdag verdergezet met zeven chronoritten in de bergen van de Sierra de Lobos en de la Sierra de Guanajuato. De rally eindigt zondag.

Stand na eerste dag:

1. Juho Hänninen-Kaj Lindström (Fin/Toyota Yaris) 3:37.2

2. Ott Tänak-Raigo Molder (Est/Ford Fiesta RS) op 1.6

3. Kris Meeke-Paul Nagle (Ier/Citroën C3) 1.6

4. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 2.6

5. Hayden Paddon-John Kennard (NZe/Hyundai i20) 3.2

6. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) 4.0

7. Dani Sordo-Marc Marti (Spa/Hyundai i20) 6.0

8. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 6.2

9. Pontus Tidemand-Jonas Andersson (Zwe/Skoda Fabia/WRC2) 6.7

10. Lorenzo Bertelli-Simone Scattolin (Ita/FWRT) 10.3

...

Snelste tijden klassementsproeven: Hänninen (KP0), Ogier (KP1)

Bestraffingen: Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta RS), +05:00 wegens vervanging motor na technische controle.