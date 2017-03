Spectaculaire achtervolging tussen Sint-Truiden en Tongeren

In Tongeren werd tijdens de achtervolging de wagen van een Hoeselaar aangereden. Foto: Tom Palmaers

Sint-Truiden / Tongeren / Borgloon - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een wagen achtervolgd tussen Sint-Truiden en Tongeren. In de wagen zouden een koppel en twee kinderen gezeten hebben. Waarom het voertuig werd achtervolgd, is vooralsnog niet duidelijk.

Ter hoogte van dancing Mac Queen in Borgloon werd een spijkermat gelegd om de vluchtende wagen af te stoppen. De bestuurder knalde eroverheen en reed nog door naar zijn woning in Tongeren. Daar werd hij in de boeien geslagen.

Tijdens de achtervolging werd in Tongeren de wagen van een Hoeselaar aangereden. De man werd even onder schot gehouden maar bleek niets met de hele zaak te maken te hebben.

Later meer.