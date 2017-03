Vandoorne: "Geen ideale voorbereiding maar ik blijf positief"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne werkte gisteren zijn laatste testdag ter voorbereiding van zijn eerste F1-seizoen af. Het was geen ideale voorbereiding, dat beseft ook Vandoorne maar hij blijft de zaken positief bekijken.

Tijdens je laatste testdag opnieuw twee keer stilvallen met je wagen en opnieuw minder dan vijftig ronden kunnen rijden. Het was ongetwijfeld niet de testdag waarop Vandoorne gehoopt had.

Iedere testdag liep McLaren wel tegen een probleem aan, vooral dan met haar Honda-motor. Het leidde zelfs in het mediacentrum van het circuit de catalunya tot heel wat hilariteit. Toen Vandoorne gisteren de voorlopige besttijd van de MCL32 liet noteren viel er al smalend te horen dat "Honda erachter was gekomen dat het de turbo in de motor was vergeten te steken".

Het was maar één van de vele pijnlijke reacties die er de voorbije dagen te noteren viel. Vandoorne zelf blijft echter alles positief bekijken en verwacht dat McLaren en Honda door hard te werken de problemen kunnen verhelpen.

"Op het vlak van kilometers maken waren mijn vier testdagen niet zo goed, maar alles draait rondom wat je leert. Ik ben positief en heb vertrouwen in de wagen. Wanneer ik op de baan rij dan voel ik me comfortabel genoeg om meteen te pushen en het maximum uit de wagen te halen. We kenden enkele problemen en de situatie is verre van ideaal. Dat beseffen we ook en we werken hard zodat we tegen de eerste race in Melbourne verbeteringen hebben."

Door de vele problemen is het voor McLaren ook moeilijk inschatten waar het zich op het vlak van pure snelheid momenteel bevindt.

"Het valt moeilijk in te schatten waar we ons met onze snelheid verhouden. Er zijn heel wat zaken waarop we ons focussen en heel wat procedures die we doorlopen. We werken enorm hard aan onze problemen en ik hoop dat we tegen Melbourne een stap vooruit kunnen zetten."

Vandoorne begint op 24 maart aan zijn eerste volledig F1-seizoen. Hij is er naar eigen zeggen volledig klaar voor en daar zit ongetwijfeld de jarenlange voorbereiding bij McLaren alsook in de lagere raceklassen voor iets tussen.

"Ik voel me er 100 procent klaar voor. De voorbije jaren heb ik bij McLaren een goede voorbereiding gekend. Zelfs al heb ik niet zoveel kilometers met de wagen kunnen rijden als dat ik had gehoopt, ik ben nog steeds enorm opgewonden. Ik zal me tijdens de komende week enorm hard voorbereiden. Ik zal tijd in de simulator doorbrengen en de data bekijken die we van de test meenemen. Hopelijk kunnen we met enkele updates naar Melbourne gaan en enkele positieve dingen tonen," blikt Vandoorne vooruit naar de eerste race van het seizoen.

