Daar is ze dan: de zon!

Brussel - Na het lokale ochtendgrijs komen er vrijdag brede opklaringen. Het blijft droog en zonnig, met soms enkele wolkenvelden. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden over het westen. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht is het droog en meestal lichtbewolkt. Over het westen en het noordwesten krijgen we soms wel meer wolkenvelden. De minima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 5 graden over het westen.

Het weekend begint op veel plaatsen zonnig met hoge bewolking. Vanaf het westen neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De maxima liggen zaterdag tussen 10 en 13 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 12 en 14 graden elders. Zondagochtend is het licht tot wisselend bewolkt. Geleidelijk neemt de bewolking toe en ‘s namiddags is wat lichte regen mogelijk over het westen van het land. Maxima tot 14 graden.

Begin volgende week is het op de meeste plaatsen droog met soms opklaringen en veel wolkenvelden. De maxima liggen rond 13 graden. De daaropvolgende dagen blijft het droog met afwisselend zon en wolken. De maxima liggen steeds in de buurt van 12 of 13 graden. ‘s Nachts koelt het flink af met vooral in de Kempen en de Ardennen kans op wat lichte vorst aan de grond.