We zagen Zuhal Demir gisteren voor het eerst naar adem happen

Liesbeth Homans was woensdag ziek waardoor het debat in het Vlaams parlement over gelijkekansencentrum Unia niet doorging. De oppositie had er anders geweldig veel zin in. Zowel Groen als sp.a hadden al geprobeerd om het parlement nog tijdens de krokusvakantie samen te roepen om haar eens alle hoeken van het halfrond te laten zien. Twee keer mislukt. Dus waren alle pijlen op Homans’ partner in crime Zuhal Demir gericht. Die mocht gisteren in het federale parlement alle opgespaarde woede incasseren. Het was de eerste keer dat Demir aan de andere kant van de lijn stond, daar waar je antwoorden geeft en geen vragen stelt. Het was haar vuurdoop en wat voor een. We zagen Zuhal Demir gisteren ook voor het eerst even naar adem happen. Je zou voor minder als je op je eerste plenaire vergadering als staatssecretaris zo gegrild wordt.

Het deed even denken aan Maggie De Block bij de start van de vorige legislatuur. Die had gezegd dat als asiel en migratie een erfenis was, ze die zou weigeren. De Block werd daarop zo hard aangepakt, eerst door de pers, dan door de wolven in de Kamer, dat het leek alsof ze zou wankelen. Intussen is De Block één van de meest populaire politici van dit land. Misschien wel met dank aan de messenslijpers van toen.

Raoul Hedebouw (PVDA) had gisteren anders wel een punt. In plaats van zich dik te maken over Unia, had Demir zich beter meteen beziggehouden met de computerproblemen bij de federale dienst voor personen met een handicap. Het softwareprobleem daar is gigantisch, als we afgaan op allerhande verhalen van zowel ziekenkas als vakbond. Dossiers die in een zwart gat verdwijnen, gehandicapten die acht maanden op parkeerkaarten moeten wachten, uitkeringen voor bejaarden die in de soep draaien, ... Alleen het verhaal over de doden die doorbetaald worden, blijkt niet waar te zijn. De rest, vrezen we wel. Als Elke Sleurs - de voorgangster van Demir - zo opgelucht rondliep na haar ontslag, is dat misschien ook één van de redenen. De nieuwe software werkt pas sinds 23 januari, maar de problemen dateerden al van lang ervoor. Eén van de oplossingen die Demir - of haar diensten - nu hebben uitgewerkt is om een groepje personen met autisme aan het werk te zetten die met de hand gegevens overzetten en volmachten coderen. Daar waar software-ingenieurs falen, komen mensen die een beperking omgebogen hebben tot een talent dus goed van pas. Misschien kan ze die lijn wel doortrekken in meer diensten.