David Goffin in 2e ronde van Indian Wells tegen jonge Rus

David Goffin (ATP 12) neemt het in de tweede ronde van het prestigieuze ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/6.993.450 dollar) op tegen Karen Khachanov (ATP 52). De 20-jarige Rus nam donderdag in de eerste ronde van het BNP Paribas Open met 6-1 en 7-5 de maat van de Spaanse veteraan Tommy Robredo (ATP 471).