Vaststellingen bloedpatroonanalist stroken niet met verklaringen Essah

Dilsen-Stokkem / Tongeren - Voor het Tongerse hof van assisen is donderdag ook een bloedpatroonanalist van de federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde aan het woord gekomen. De analist gaf uitleg over het groot aantal bloedsporen in het huis van slachtoffer Erik Janssen in Dilsen-Stokkem. Hoewel de 23-jarige beschuldigde Abdullah Essah volhield dat het slachtoffer na de eerste messteken in de slaapkamer van de trap viel, kan dit niet gestaafd worden met de bevindingen van de analist.

Analist Guido De Dier was de laatste getuige die donderdag aan het woord kwam in Tongeren. “Onderaan de trap vinden we tegen de muur geen sporen, die wijzen op een val”, zei hij.

Het ging eerder om bloedsporen van de arm van Janssen, die tegen de muur steunde. In quasi de hele woning behalve de kelder en badkamer waren er bloedsporen aangetroffen van vijftiger Erik Janssen. Essah zou op het gelijkvloers het slachtoffer ook versleept hebben, maar sleepsporen op de vloer in de woonkamer waren er niet. Evenmin waren er bloedsporen die op een liggend slachtoffer wezen.

Vrijdag is de laatste dag van het getuigenverhoor. In de voormiddag komen twee gerechtspsychiaters en een psycholoog aan het woord. Vrijdagnamiddag getuigen de zussen, broers en ouders van de 23-jarige Abdullah. Maandag starten de pleidooien.