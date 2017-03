Politie Nederlands Limburg op zoek naar Duitse kindermoordenaar

De Duitse politie heeft de hulp van hun Nederlands Limburgse collega’s ingeroepen in de zoektocht naar de 19-jarige Marcel Hesse, die verdacht wordt van een gewelddadige moord op een 9-jarige jongen uit Herne.

Volgens de Duitse politie bevindt Hesse zich zeker en vast niet in Mönchengladbach, zoals eerder werd aangenomen. De jongeman zou zich volgens de recherche wel eens in Nederlands Limburg kunnen schuilhouden. De Nederlands Limburgse agenten hebben daarom allemaal een briefing gekregen over de man, en moeten extra waakzaam zijn. Voorlopig zijn er nog geen extra controles aan de grensovergangen gepland.

Ook de Bandidos, een motorbende, zou ondertussen op zoek zijn naar de kindermoordenaar. De stiefvader van het vermoorde jongetje zou banden met de club hebben. De club zamelde al geld in voor de begrafenis van het slachtoffer.

Hesse zou zijn 9-jarige buurjongen met tientallen messteken om het leven hebben gebracht. Het levenloze lichaam werd in de kelder van de verdachte teruggevonden. De verdachte schepte over zijn moord op de website ‘4Chan’ anoniem op.