Dewinter haalt uit in het Turks: “Blijf hier weg, dit is ons land!”

De Turkse regering van premier Recep Tayyip Erdogan heeft het al een tijdje met enkele Europese landen aan de stok. Dat komt omdat Turkse ministers er campagne willen voeren ten gunste van de grondwetsherziening waarover de Turken bij referendum zullen moeten beslissen.

Verschillende landen lieten zich hier al negatief over uit en in ons land maakte N-VA duidelijk hier geen voorstander van te zijn. Dat is ook Vlaams Belang niet. De oppositiepartij liet dat donderdag verstaan in de Kamer, waar Filip Dewinter alle Turken zelfs aansprak in hun eigen taal: “Blijf hier weg, dit is ons land!”