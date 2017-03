Clouseau waarschuwt voor tickets aan woekerprijzen

De ticketverkoop voor de nieuwe Clouseau30-tourné loopt als een trein maar Koen en Kris Wouters waarschuwen voor bepaalde sites waar woekerprijzen worden gevraagd voor tickets. “Tot 50 procent meer dan de officiële prijzen”, klinkt het.

Clouseau viert in 2017 zijn 30-jarig bestaan. De band rond de broers Koen en Kris Wauters zal daarom dit najaar starten met een nieuwe concertreeks Clouseau30. De avant-première vindt plaats op 4 oktober in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Nadien trekt het duo door Vlaanderen en doet het onder meer Genk (C-Mine, 12 oktober), Hasselt (Cultuurcentrum, 15 en 16 oktober) en Antwerpen (De Roma, 7 en 8 februari) aan.

Onlangs startte de ticketverkoop en meerdere zalen waren meteen uitverkocht.

“Maar dat succes blijkt ook tot vervelende neveneffecten te leiden: helaas blijken bepaalde websites tickets aanbieden aan tarieven die tot meer dan 50% hoger liggen dan de afgesproken maximumprijzen”, zeggen Kris en Koen die het betreuren en waarschuwen voor deze malafide praktijken.

Wie naar Clouseau wil surft naar www.clouseau30.be en klikt door naar het concert dat je interesseert.

“De prijs voor een ticket is voor iedere zaal anders, meestal 30 en 45€”, zegt Natacha Bekaert van Greenhouse Talent.