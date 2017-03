Zware verkeersagressie in Gent: pakjesbezorger neergestoken

Een koerier van transportbedrijf PostNL is donderdagmiddag in Gent neergestoken op straat. Het incident deed zich voor in de Blazoenstraat in de Brugse Poort. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden, maar er is sprake van een zwaar geval van verkeersagressie.

Iets na de middag kwam het volgens getuigen tot een aanrijding tussen een bestelwagen van PostNL en een fietser. Buurtbewoners zagen hoe de chauffeur van de bestelwagen uitstapte en het nadien aan de stok kreeg met de fietser. Die trok een mes en stak de koerier verschillende keren. Nadien sloeg de dader op de vlucht.

Het zwaargewonde slachtoffer werd door personeel van de Louis Delhaize en buurtbewoners geholpen. Kort daarna namen ambulanciers het van hen over. De politie zette meteen de hele buurt af en het parket stuurde het labo ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of de dader al is opgepakt.