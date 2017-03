Zesde leerjaar Lyceum op bezoek in de Hotelschool

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het Zesde leerjaar van BS Lyceum ging op bezoek in de Hotelschool van Hasselt.

Om de kinderen een zo breed mogelijk perspectief te geven om hun talenten te ontwikkelen, gingen zeeen voormiddag op bezoek in de Hotelschool van Hasselt. Een opleiding in de Hotelschool is een goede voorbereiding op een baan waarin gastvrijheid, een warm onthaal en omgaan met gasten centraal staan.

In de afdeling ‘slagerij’ leerden de kinderen lekkere kippengyros maken. In de warme keuken ontpopten enkele leerlingen zich als ware ‘chefs’ bij het maken van een heerlijke pita. Die ze nadien natuurlijk mochten opeten. Na enkele uren, die minuten leken, zaten de leuke workshops er weer op. "Benieuwd of we binnen enkele jaren bij een ‘sterrenchef’ van onze school kunnen gaan eten?", klinkt het.