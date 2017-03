Stel uit Dampremy opgepakt op verdenking van moord op verdwenen dochter

Charleroi - Een koppel van Tsjetsjeense origine uit Dampremy (deelgemeente van Charleroi) is woensdag onder aanhoudingsbevel geplaatst. De vader wordt ervan verdacht zijn oudste dochter, die sinds 2012 vermist is, te hebben misbruikt en vermoord. Een andere dochter gaf haar vader maandag aan bij de politie.

Het Tsjetsjeense gezin bestaat uit zeven kinderen en verhuisde in 2006 naar België. Aanvankelijk woonden ze in Doornik, maar in 2012 verhuisden ze naar Dampremy. Terwijl ze nog in Doornik woonden, is de oudste dochter, die geboren is in 1997, meermaals weggelopen. Na hun verhuis werd de jeugdhulpdienst in Charleroi ervan op de hoogte gebracht dat het meisje opnieuw op de vlucht was geslagen, maar de familie lichtte de politie daarvan niet in.

Een vriend van het vermiste meisje had aangegeven haar in november 2012 nog te hebben gezin. De vader stelde echter dat de dochter niet meer bij het gezin woonde, maar wel nog vaak op bezoek kwam in Dampremy.

Maandag kwam er weer schot in de zaak toen een andere dochter van het gezin zich spontaan bij de politie meldde. Ze diende een klacht in tegen haar vader omdat hij haar zou hebben misbruikt. Ze gaf ook aan dat hij haar oudste zus had verkracht en dat hij haar had vermoord nadat ze haar eerst een tijd had opgesloten in de kelder.

Er werd een huiszoeking gevoerd in de woning van het gezin in Dampremy. Volgens bronnen binnen het onderzoek werden materiële bewijzen aangetroffen die de verklaringen van de dochter staven. Volgens procureur des Konings Vincent Fasse heeft de moeder daarnaast verklaard dat ze haar oudste dochter voor het laatst heeft gezien in 2012, levenloos en ingepakt in een zak.

De vader ontkent de feiten, maar is ondertussen onder aanhoudingsbevel geplaatst op verdenking van doodslag, opsluiting, verkrachting en slagen en verwondingen. Hij wordt ook aanranding van de eerbaarheid op zijn tweede dochter, die 17 jaar oud is, ten laste gelegd. De moeder werd aangehouden wegens het niet-bijstaan van iemand in levensgevaar. De zes kinderen zijn overdragen aan de jeugdhulp.

De speurders hebben het lichaam van de vermiste dochter voorlopig nog niet gevonden.