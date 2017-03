Vrouw krijgt 13.966 euro omdat borstvergroting mislukte

Maaseik - Een 29-jarige vrouw uit Ranst krijgt een schadevergoeding van 13.966 euro toegekend omdat zij slachtoffer werd van een mislukte borstvergroting. De Maaseikse arts die de operatie uitvoerde, wordt schuldig bevonden maar krijgt geen straf.

De vrouw ging in 2013 aankloppen bij een plastisch chirurg uit Maaseik omdat ze complexen had over haar boezem. Protheses leken voor haar de ideale oplossing. Na enkele consultaties ging de vrouw dan ook onder het mes. Op aanraden van haar dokter zou ze eerst een borstlifting krijgen, waarna de implantaten zouden ingebracht worden tijdens een tweede operatie zo’n zes maanden later. “Omdat haar boezem asymmetrisch was, stelde ik haar deze oplossing voor”, verklaarde de chirurg voor de rechter. “Een lifting zou op langere termijn een mooier en blijvend resultaat geven. Ze had zes weken bedenktijd maar ze was zeker van haar stuk.” Volgens de informatie die de dokter aan de toen 25-jarige vrouw gaf, zouden de littekens zich beperken tot de borstplooi en niet langer zijn dan tien centimeter. Na de ingreep bleef de vrouw echter achter met wonden die tot onder de oksels reikten. De littekens waren zo’n 19 centimeter lang. Volgens het verslag van de gerechtsdeskundige koos de arts een foutieve behandeling, andere methodes zouden kleinere littekens nalaten. Dat staat in het vonnis te lezen.

Geen straf

De rechter acht de chirurg die de operatie uitvoerde verantwoordelijk voor de esthetische schade en psychische gevolgen voor de vrouw. Hij werd schuldig bevonden voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Hij geniet van de gunst van de opschorting waardoor hij geen straf krijgt opgelegd. Wel moet hij de vrouw een schadevergoeding van 13.966 euro betalen. Haar vriend krijgt een bedrag van 1.715 euro.