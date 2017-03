Slimme meters geven soms zes keer meer verbruik aan

Brussel -

Bepaalde elektronische energiemeters kunnen een verbruik aangeven dat 582 procent hoger ligt dan het werkelijke stroomverbruik. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de universiteit van Twente deze week heeft gepubliceerd. “Ja, ik ben op de hoogte van die studie”, bevestigt Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) die de slimme meters vanaf 2019 in Vlaanderen wil uitrollen. “Voor het zover is moet de Vlaamse Energieregulator VREG een kosten-batenanalyse maken. Uiteraard nemen we deze Nederlandse studie mee om te beslissen welke digitale meter er in Vlaanderen komt.”