Oplichters verdienen massa geld met 'tientjestruc' aan bankautomaten

In Nederlands-Limburg en Brabant hebben oplichters de voorbije maanden al 14 slachtoffers gemaakt met een lepe truc met briefjes van 10 euro. De lokale politie waarschuwt voor de twee daders, die het vooral op ouderen gemunt hebben.

Wanneer het slachtoffer gaat pinnen, kijkt een van de mannen mee om de pincode te weten te komen. Vervolgens laat die een briefje van 10 euro op de grond vallen en vraagt dan aan het slachtoffer of het van hem/haar is. Als die dan vervolgens naar de grond kijkt, verwisselt de andere man snel haar bankkaart met eentje die niet van het slachtoffer is.

Ze herhalen hun praktijk om met de bankkaart de rekening te plunderen ze vervolgens te gebruiken in een nieuwe wisseltruc. Zo maakten ze al meer dan 25.000 euro buit.

Opsporing

Foto: Politie

De politie heeft ook een foto van de daders verspreid. “De man met het knikje in zijn wenkbrauwen pint meestal, kijkt ook de code af en wisselt de passen. De man die afleidt is langer, hij is steeds wat minder goed in beeld”, klinkt het.