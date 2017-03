Proces Kasteelmoord van start: rechtbank stelt nieuwe voogd aan voor kinderen Stijn Saelens

Onder massale mediabelangstelling start vandaag het langverwachte Kasteelmoord-proces in Brugge. De vier beklaagden - André Gyselbrecht, Pierre Serry, Roy Larmit en Evert De Clercq - moeten er zich verantwoorden voor de moord op kasteelheer Stijn Saelens. Het proces startte met de aanstelling van een nieuwe voogd ad hoc voor de kinderen van Stijn Saelens (34) en Elisabeth Gyselbrecht.

Het proces van de Kasteelmoord dat vandaag start, dreigt in complete chaos te verzanden. De nieuwe advocaat die zou optreden voor de vier kinderen van de vermoorde kasteelheer, heeft zichzelf gisteravond afgezet. Hij kan niet neutraal optreden, want hij sprak zich als rechter in 2011 al uit in de echtscheidingsprocedure van het gezin. De advocaat bevestigde donderdagochtend in de rechtbank dat hij zich zal terugtrekken.

De rechtbank trok zich daarop terug om een beslissing te nemen over de aanstelling van een voogd ad hoc voor de kinderen van het slachtoffer.

In eerste instantie was de nieuwe vriend van Elisabeth Gyselbrecht aangesteld om hun belangen te vertegenwoordigen tijdens de procedure. Op aansturen van het parket werd die door de Tieltse vrederechter vervangen door advocaat Koen Gobin.

Die laatste trad echter ooit op als plaatsvervangend vrederechter in de echtscheidingsprocedure van slachtoffer Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht. Meester Gobin heeft zich daarom teruggetrokken als voogd ad hoc.

De rechtbank besliste om Rik Demeyer aan te stellen als voogd ad hoc. De zitting werd daarop opnieuw geschorst, omdat de griffier de Brugse advocaat nog moet zien te bereiken. Het is de bedoeling om meester Demeyer vandaag al op de zitting te laten verschijnen. Zo kan hij ook zijn visie geven op de proceskalender die zal moeten worden samengesteld.

Nieuw uitstel van maanden?

Stijn Saelens Foto: BELGA

De vier jonge kinderen hebben nu geen stem meer op het proces. “De rechten van de burgerlijke partijen zijn geschonden”, klinkt het misnoegd bij de familie Gyselbrecht.

Wat er nu staat te gebeuren is nog niet duidelijk. De kinderen moeten nu eerst een nieuwe voogd toegewezen krijgen, die op zijn beurt een advocaat moet aanstellen. Die laatste moet dan weer de kans krijgen om het dossier van 60.000 bladzijden in te studeren. Enkele betrokkenen vreesden gisteravond dat het proces door dit incident vele maanden uitgesteld moet worden.

Kasteelheer Stijn Saelens verdween op dinsdag 31 januari 2012 uit zijn kasteel in Wingene. Enkele weken later werd de man vermoord teruggevonden in een bosje in Maria-Aalter. André Gyselbrecht en Pierre Serry werden snel ingerekend, later volgden ook Roy Larmit en Evert De Clercq. Alle vier moeten ze zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor de moord op Stijn Saelens.

André Gyselbrecht en Pierre Serry aanwezig

De zitting ging donderdag rond 9 uur van start. André Gyselbrecht en Pierre Serry - beiden keurig in het pak - en Roy Larmit zijn aanwezig in de rechtbank. Evert De Clercq is niet aanwezig en laat zich enkel vertegenwoordigen door zijn advocaat.