Thor Central nadert voltooiing

Waterschei Zuid

Genk - De restauratiewerken aan de rechtervleugel van het voormalig hoofdgebouw van de mijnsite Waterschei zijn bijna voltooid. Na de restauratie zal dit wellicht het mooiste voormalig mijngebouw van het land zijn en een schitterende parel aan het Limburgs mijnpatrimonium. Thor Central is de naam.

In het voorjaar van 2015 begonnen de aannemers de muren te strippen van dit indrukwekkende gebouw. De totale investering bedraagt ongeveer 20 miljoen, maar Thor Central wordt dan ook dé centrale plaats, het kloppend hart van de site.

Bij de restauratie staat het behoud van het gebouw letterlijk en figuurlijk centraal. Het hoofdgebouw is immers niet alleen een uniek architectonisch en monumentaal merkteken in het landschap maar het wordt ook de centrale spil die Thor aantrekkelijk moet maken voor ondernemers, werknemers, onderzoekers en studenten én die ruimte biedt voor lokaal gemeenschapsleven.

In de rechtervleugel met een grondbezetting van ca. 10.000 m² - de linkervleugel blijft voorlopig in zijn huidige toestand bestaan - worden een centrale receptie, vergaderruimtes, een auditorium, een horecaplein en zelfs een kinderdagverblijf ingebed. Thor Central staat immers ten dienste van bedrijven en organisaties op de site.

Uiteraard staat bij deze restauratie de duurzaamheid centraal, van de buffering van het regenwater in de kelder tot de fotocellen op het dak. Maar wat de Genkenaren die dit gebouw van in hun kinderjaren kennen het meeste plezier zal doen is ongetwijfeld dat het nu niet alleen aan de buitenkant, maar ook binnenin op een schitterende wijze opgeknapt werd en een lust voor het oog wordt waar de luister uit het verleden opnieuw gestalte krijgt, van het auditorium - bekleed met inheems grenenhout - tot de indrukwekkende centrale ruimtes waarrond zich vroeger tal van activiteiten afspeelden.

Eigenlijk logisch dus dat dit prachtige Thor Central in de toekomst ook buiten de kantooruren zal toegankelijk zijn om te fungeren als een ontmoetingsplek op het Thorpark, maar ook in de stad.

Hopelijk en waarschijnlijk krijgen na de voltooiing van de werken - die verwacht wordt tegen september, nog een half jaartje doorwerken dus - àlle Genkenaren de kans om dit schitterend erfgoed te gaan bekijken en bewonderen. Het maakt Genk, dat reeds flink op de kaart staat met C-mine, immers uniek in Vlaanderen.