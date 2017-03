Stukje bij beetje een nieuwe look voor centrum van Genk

Centrum

Genk - Sinds de hernieuwing van het Shopping Center ziet de Rootenstraat er niet uit. Gedurende maanden passeerde daar immers al het omgeleide verkeer. Maar dat gaat nu veranderen want de werken om alles piekfijn te vernieuwen zijn van start gegaan.

Reeds enkele dagen is het niet zo eenvoudig om - zelfs als voetganger - van de Europalaan in de Rootenstraat te raken. Het eerste stukje van de bedieningsweg ligt immers open en er zijn volop werken aan de gang. Dit is het eerste van de werken om de Rootenstraat, het eerste stuk van de Molenstraat en de bedieningsweg langs de Europalaan, een nieuw uitzicht te geven.

De Rootenstraat tussen Shopping 1 en 2, die vandaag een gewone weg is, zal er volledig anders uitzien en wordt een volledig verkeersvrij plein met groen, zitbanken en een fontein. Daarbij worden ook de trappen weggewerkt die nu hinderlijk zijn voor wie van Shopping 1 naar 2 wil of omgekeerd.

Ook het stukje langs het voetpad aan het begin van de Europalaan wordt opgenomen in de voegangerszone en later wordt er in het vernieuwde deel van de Molenstraat ruimte gemaakt voor horecaterrassen en groen.

Maar dat gaat nog een tijdje duren, de werken lopen door tot in het najaar van 2018. Waarom duurt het zo lang? Heel eenvoudig, Genk is een feeststad bij uitstek en daarom zijn de werken in zes stukjes gekapt die telkens in de periodes tussen de grote feesten worden uitgevoerd. De werken aan het eerste deeltje - dat nu in uitvoering is - begonnen kort na de carnavalstoet en moeten klaar zijn op 28 april zodat de stoet er op 1 mei kan doortrekken. Op 2 mei begint men dan aan het achterste deel van de Molenstraat dat klaar moet zijn tegen de zondagsmarkten en het bouwverlof. Daarna komen stuk voor stuk de volgende fases aan de beurt.