Motorrijder wordt meters in de lucht gekatapulteerd na botsing met bestelwagen

Na een serieuze botsing tussen een motorrijder en een bestelwagen, mag de motorrijder van geluk spreken dat hij nog leeft.

Kevin Quirk (32) was gisteren op zijn motor aan het rijden in Wales toen hij plots werd aangereden door een bestelwagen. Gelukkig droeg hij een helm, want de klap heeft hem meters in de lucht gegooid. De chauffeur van de wagen zei achteraf dat hij Kevin niet had zien aankomen. “De zon zat laag en ik kon echt niet goed zien. Ik was nochtans vertraagd om in te draaien maar het mocht niet baten”, zei de man. Motorrijder Kevin kwam er uiteindelijk met een gebroken elleboog van af. “Ik besef dat het veel erger kon geweest zijn, maar ik ben wel erg geschrokken. We mogen als motorrijders gewoon niet vergeten hoe kwetsbaar we zijn. Blijf altijd alert, want zelfs één seconde verstrooid zijn is soms te veel.”