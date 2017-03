Na regen, komt zonneschijn

Brussel - Donderdagochtend begint met wat lokale regenbuien, maar later op de dag wordt het meestal droog met mogelijk zelfs enkele opklaringen. Ook vrijdag krijgen we na het optrekken van het ochtendgrijs brede opklaringen, bij zachte temperaturen tot 14 graden. Dat meldt het KMI.

Donderdag begint de dag vooral in het oosten nog erg regenachtig. In de loop van de voormiddag krijgen we opklaringen vanuit het westen, bij zachte maxima tussen 9 en 13 graden. In het binnenland waait de wind matig, aan de kust blaast het tijdelijk nog vrij krachtig en zijn er rukwinden tot 55 km/u mogelijk.

Donderdagnacht wordt het overal droog met eerst brede opklaringen, bij minima van -2 tot +3 graden. Tijdens het tweede deel van de nacht krijgen we nevel, mistbanken en lage wolken. Het is opletten voor rijmplekken.

Vrijdagochtend begint grijs met lage wolken, nevel of mist. Geleidelijk ontstaan er daarna mooie opklaringen, bij maxima in het centrum tot 14 graden en een zwakke wind uit zuidelijke richtingen.

Het weekend begint nog veelbelovend met mooie opklaringen zaterdagochtend, maar vanaf het westen wordt het daarna snel zwaarbewolkt en krijgen we motregen of lichte regen. Zondag wordt opnieuw zwaarbewolkt met perioden van regen. De maxima schommelen dit weekend rond 12 graden.

Maandag begint zwaarbewolkt, maar later wordt het vanuit het westen vrij zonnig bij temperaturen rond 11 graden. De volgende dagen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, en is er opnieuw kans op een lokaal spatje regen.