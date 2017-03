Persprijs Comm’af voor Corda Campus

Hasselt - Corda Campus heeft gisteravond de Persprijs van Voka Limburg en PXL gewonnen. Het bruisende bedrijvencentrum in Hasselt haalde het in de finale van ASAP Hr Group en Intellisol.

De Persprijs wordt sinds 1997 toegekend aan de Limburgse onderneming of organisatie die het beste communiceert met de pers. De jury bestaat uit verschillende journalisten die het Limburgse bedrijfsleven van nabij volgen. De winnaar wordt traditioneel bekendgemaakt tijdens de Dag van Communicatie en Marketing van Voka Limburg en PXL, of kortweg Comm’af. “Corda Campus wist dankzij zijn communicatie uit te groeien tot een merk”, zegt de jury in haar verslag. De prijs of Comma voor beste advertentie in print ging naar Hands, die voor radio naar Ikea Hasselt en de beste tv-spot was voor Ursulinenhof.