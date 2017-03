Nieuwe winkel Vankets opent 18 maart, maar bedrijf zit in slechte papieren

Hasselt - Volgende week zaterdag, 18 maart, opent de Beringse modeontwerper Nicky Vankets zijn nieuwe winkel in Kuringen (Hasselt). Maar ondertussen zit Konico, het bedrijf van hem en zijn man Koen, wel in slechte papieren. Sinds 24 oktober 2016 zit het bedrijf zelfs in een gerechtelijke reorganisatie.

Zo’n gerechtelijke reorganisatie houdt in dat er gedurende zes maanden een (voorlopige) opschorting van betaling wordt toegestaan. In die periode wordt het bedrijf bijgestaan door gerechtelijke experts, die trachten de boekhouding opnieuw op de rails te krijgen.

Uit de jaarcijfers van Konico, afgesloten op 30 juni vorig jaar, blijkt dat het bedrijf kampt met een opgestapeld verlies van 185.000 euro. Bovendien moet het op één jaar tijd meer dan een half miljoen euro schulden aflossen, terwijl het eigen vermogen daalde van 195.000 euro naar 102.000 euro.

Groothandel

Toch brengen die slechte cijfers Nicky Vankets niet in paniek. “Vijf jaar geleden is het familiebedrijf van mijn ouders, waar ze 39 jaar hard in gewerkt hebben, failliet gegaan”, zegt de modeontwerper. “Daar heb ik nog 350.000 euro ingestoken, wat meteen een achterstand betekende voor Konico. Daarom zijn we even gestopt met de groothandel, en hebben we ons gefocust op de twee winkels, in Hasselt en Antwerpen. Die zijn trouwens altijd goed blijven draaien. Twee jaar geleden zijn we dan op eigen kracht opnieuw begonnen met de groothandel, maar dat is natuurlijk een enorme investering. Omdat we telkens een jaar op voorhand moeten financieren, leverde dat inderdaad op 30 juni vorig jaar slechte resultaten op. Daarom hebben we heel bewust gekozen voor die gerechtelijke reorganisatie, omdat we dat zien als een periode om even op adem te komen. Tegen 24 april moeten we een plan klaar hebben, en dat zal ons ook lukken.”

Vorige week maakte Vankets nog bekend dat zijn winkel uit de Hasseltse binnenstad verhuist naar Kuringen. De modeontwerper benadrukt dat de financiële perikelen niets met die verhuis te maken hebben, en dat de opening niet in het gedrang komt.