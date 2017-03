Kirsten Flipkens bereikt tweede ronde Indian Wells

Kirsten Flipkens (WTA 87) heeft zich woensdag verzekerd van een ticket voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/7.669.423 dollar).

De 31-jarige Kempense rekende in haar eersterondepartij na een zware driesetter af met de veertien jaar jongere Catherine Bellis (WTA 55). Flipkens haalde het in hun eerste onderlinge confrontatie na 1u58 met 4-6, 6-1 en 6-4. Ze mag in ronde twee de baan op tegen de Spaanse Garbina Muguruza (WTA 7), die als zevende reekshoofd vrij was in de eerste ronde. Het wordt hun vijfde duel op het WTA-circuit, beide speelsters wonnen tweemaal.

Later op de dag komt er met Yanina Wickmayer (WTA 68) nog een tweede landgenote in actie in de openingsronde van het prestigieuze BNP Paribas Open. De Belgische nummer één neemt het op tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 37). Voor de 27-jarige Wickmayer en de twee jaar oudere Siegemund wordt het de eerste confrontatie op het WTA-circuit.

Met Elise Mertens (WTA 71) en Alison Van Uytvanck (WTA 136) kwamen er nog twee Belgische speelsters in de kwalificaties uit, zij sneuvelden maandag echter al in de eerste ronde. Mertens, derde reekshoofd in de kwalificaties op het Californische hardcourt, moest nipt de duimen leggen voor de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 134). Het werd 6-2, 2-6 en 7-6 (7/4). Van Uytvanck verloor met 6-2 en 7-6 (7/2) van de Chinese Peng Shuai (WTA 49). Voor de Vlaams-Brabantse was het de eerste wedstrijd sinds midden november. Een armblessure, waar ze in december voor onder het mes ging, hield haar daarna van de baan.