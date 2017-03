Dringend gezocht: “Potjes Olvarit voor onze Jeff”

Een achtjarige autistische jongen uit Bilzen lijdt aan een eetstoornis waardoor hij nagenoeg niets binnenkrijgt. Het enige wat Jeff Reyskens wel graag eet, is babyvoeding van Olvarit. En dan nog liefst één specifieke smaak: Provençaalse stoofschotel met rundvlees en aubergine. Maar er stelt zich een groot probleem: deze Olvarit-potjes zijn sinds kort uit de markt genomen. “Ik heb de laatste maanden via de groothandel nog honderden potjes Olvarit kunnen verzamelen, maar nu is onze voorraad op”, zucht vader Bart Reyskens. “We hebben het recept al proberen na te maken en andere potjes van Olvarit en andere merken geprobeerd, maar Jeff moet het niet hebben. Ook bij Nutricia, de producent van Olvarit, willen ze ons niet helpen.”