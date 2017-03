“De verkiezingscampagne zal hoe dan ook een sterk communautaire inslag hebben”

U kon het gisteren uitgebreid in onze krant lezen. Bart De Wever en zijn N-VA stappen na de verkiezingen van 2019 niet in een regering met de PS – al dan niet aangevuld met de PTB-PVDA – zonder confederalisme. PS-voorzitter Elio Di Rupo reageerde prompt. Confederalisme betekent ook splitsing van de sociale zekerheid en daar werkt de PS onder geen enkel beding aan mee.

Niets nieuw dus. Wel nieuw is dat de N-VA, ook wanneer de PS niet mee rond de tafel zit, haar communautaire agenda op de onderhandelingstafel zal leggen. Het maakt dat de verkiezingscampagne hoe dan ook een sterk communautaire inslag zal hebben. En alle partijen, zowel in Vlaanderen als in Franstalig België, tot duidelijke communautaire stellingnames zal dwingen. En dat zal dan weer invloed hebben op de regeringsonderhandelingen.

Uiteraard moeten we eerst de verkiezingsuitslagen afwachten. Op basis van de huidige peilingen zijn er twee scenario’s mogelijk. Het eerste is dat door de forse vooruitgang van de PTB-PVDA in Wallonië, de drie traditionele partijen - PS, MR en cdH - samen eerst de Waalse en Brusselse regering vormen en op die manier de drie Vlaamse traditionele partijen - CD&V, sp.a en Open Vld - dwingen om een klassieke tripartite te vormen. In dat geval zou Wouter Beke wel eens premier kunnen worden.

Het tweede scenario, nog altijd op basis van de laatste peilingen, is dat de N-VA de grootste partij blijft in Vlaanderen en België. En dus tweemaal het initiatiefrecht heeft en haar communautaire agenda op tafel legt. In dat geval moeten CD&V, sp.a en Open Vld kiezen tussen het Vlaanderen van Bart De Wever of het België van Elio Di Rupo. Geen gemakkelijke keuze. Wat het wordt, zullen we maar afwachten. Wel zeker is dat het spannende verkiezingen en moeilijke regeringsonderhandelingen worden. Als die niet lukken, is confederalisme niet langer uit te sluiten.

En dan nog dit. Het interview met Bart De Wever verscheen gisteren, de dag waarop Hendrik Vuye en Veerle Wouters hun Grendelboek voorstelden. Politicologen en journalisten insinueerden dat De Wever hiermee de twee voormalige N-VA-politici op voorhand wilde counteren. Dit is niet juist. De datum voor het interview werd op 30 januari geprikt. Het interview zelf ging door op woensdag 22 februari en zou woensdag 1 maart verschijnen in het kader van de artikelenreeks ‘De stand van het land’. Ik nam het interview af en besliste alleen om het een week uit te stellen. Omdat Bart De Wever met krokusvakantie was en ik vond dat hij beter in het land zou zijn wanneer het verscheen omwille van mogelijke reacties. Het had dus niets te maken de voorstelling van het Grendelboek.