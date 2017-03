Professor: “Kwart meer zelfmoordpogingen na dood Stevaert”

Hasselt - Na de dood van Steve Stevaert, bijna twee jaar geleden, waren er in Vlaanderen een kwart meer zelfmoordpogingen. Dat blijkt uit een onderzoek van professor Gwendolyn Portzky. Het hoge aantal is volgens haar te wijten aan de berichtgeving van de media over de dood van de gewezen Hasseltse burgemeester. “Hoe meer berichten, hoe groter de schade”, vertelde ze in ‘De Afspraak’ op Canvas.

Gwendolyn Portzky is hoofd van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie aan de UGent. Ze onderzocht het aantal zelfmoordpogingen na de dood van Steve Stevaert en kwam tot een schokkende conclusie: na de zelfdoding van Stevaert steeg het aantal zelfmoordpogingen in Vlaanderen met liefs 26,4 procent. In de leeftijdscategorie van Stevaert, die op het moment van zijn overlijden 60 jaar was, zou het aantal zelfs bijna verdubbeld zijn.

De hoge cijfers kunnen volgens Portzky verklaard worden door de berichtgeving van de media. “We telden 271 online berichten”, zei ze in De Afspraak. “Dat is te veel. Hoe meer berichten, hoe groter de schade. In die berichten werden ook te veel details gegeven. Dat is echt schadelijk. Zo waren er na de dood van Stevaert een kwart meer zelfmoordpogingen met verdrinking. Ons onderzoek linkt dat cijfer rechtstreeks aan de mediaberichtgeving.”

Portzky wil dat de berichtgeving over zelfdoding zorgvuldiger gebeurt. Zo pleit ze ervoor dat hulpverleners en journalisten samenwerken om zo het risico op kopieergedrag te minimaliseren. “Er moet bericht worden over zelfdoding, maar wel met de juiste regels”, luidt het.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.