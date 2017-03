Huwelijk van Astrid was zo'n groot geheim dat ze zelf van niets wist

De laatste aflevering van de realityreeks 'Astrid' is geëindigd met beelden van een gelukkige getrouwde Astrid. Nochtans wist ze zelf pas enkele dagen op voorhand dat ze in het huwelijksbootje zou stappen.

In dit seizoen zouden we de 'echte' Astrid te zien krijgen, had ze ons beloofd, en dat was helemaal waar voor de laatste aflevering. Daarin trouwde ze eindelijk met haar Bram, een huwelijk waar ze zelf pas van op de hoogte was toen ze op de Turks- en Caicoseilanden aankwam. Zelfs haar trouwjurk had ze nog nooit gezien, maar gelukkig had Bram goed gekozen.

De moeder van Astrid dook nog maar één keer op in haar realityshow, maar in deze aflevering liet ze zich van haar meest persoonlijke kant zien. Samen met haar dochter ging ze naar de kapper en tijdens een dessertje kwam ook de toekomst van Astrid op tafel. Hardop droomden ze over een nieuw leven, waarin de rechtszaken voorbij zouden zijn en waar de kleinkinderen mee op vakantie naar zee zouden gaan. "We zijn al aan het oefenen", verklapte Astrid. "We kijken er erg naar uit. Maar ik zal nog wat moeten studeren, ik ken er niets van. Wanneer beginnen kinderen eigenlijk te lopen?"

Voor het goede deoel wilde Astrid zelfs uit de kleren gaan, voor de #notothehaters-campagne die ze vorige maand lanceerde. Samen met Aagje Vanwalleghem heeft ze het over de druk op social media om er perfect uit te zien. "Vroeger werd ik voor en na elke training gewogen', bekent Aagje. "Als er dan nog maar 300 gram bij kwam, werd je soms als 'dikke koe' genoemd. Dan ga je zelf oplossingen zoeken. En zo krijg je een eetstoornis".