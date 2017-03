Assisen Tongeren: hangjongeren vonden Erik Janssen joviale, vriendelijke man

Dilsen-Stokkem / Tongeren - Op het assisenproces in Tongeren van de 23-jarige Abdullah Essah getuigde woensdagnamiddag een tiental twintigers uit Dilsen-Stokkem die het slachtoffer Erik Janssen kenden als een vriendelijke, joviale man, die weliswaar zwakbegaafd was. Janssen had nooit seksuele toenadering van welke aard dan ook gezocht. Hij was een dorpsfiguur, die met iedereen een babbeltje sloeg, dus ook met de jongeren, die in de zomer vaak in het stadspark rondhingen. Enkelen van die jongeren kenden ook oppervlakkig beschuldigde Abdullah Essah.

“Janssen kwam altijd door het park gefietst. Een enkele keer gingen we naar zijn thuis om iets te drinken. We denken dat hij vooral eenzaam was. We wisten inderdaad dat hij, met alle respect en niet slecht bedoeld, een beetje simpel was. Hij heeft nooit oneerbare voorstellen gedaan,” klonk het bij de twintigers.

Een 23-jarige man was ooit met Essah betrokken geweest bij een ramkraak in Maasmechelen. Dat feit dateerde van januari 2013. “Daarna ben ik niet meer met Essah in contact geweest. Abdullah ging vaak naar de prostituees in Aken,” vertelde de jongeman waarop voorzitter Thys van Abdullah wilde weten wat hij daar ging doen, als hij naar eigen zeggen al van zijn twaalfde wist dat hij eigenlijk homoseksueel was.

“Dat was eigenlijk om te verbergen dat ik homo was. Soms dronk ik alleen iets. Ik heb niet altijd seks gehad,” antwoordde Essah. Een 21-jarige man was in 2014 niet mals voor Essah, toen de politie hem kwam verhoren. “Hij hoort niet thuis in de maatschappij. Essah doet zich dom voor om een minimale straf te krijgen. Als Essah ooit vrijkomt, zal hij een nieuw slachtoffer zoeken,” zo stond in zijn verklaring van een drietal jaren geleden.

Essah zelf woonde de procesdag woensdag bij in een sjofel gevangenishemd. Hij zat de hele dag onverstoorbaar te luisteren naar de 25 getuigen die de revue passeerden. Hij keek zelfs de jongeren die hem kenden, niet aan. Donderdag komen de onderzoeksrechter en de wetsdokter aan het woord.