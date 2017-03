Politie waarschuwt voor sluwe list van dieven: zo gaan ze te werk

Laat u niet in de luren leggen door valse politieagenten of werknemers van de water- of gasmaatschappij. Met die boodschap waarschuwt overheidsdienst Besafe.be in een nieuwe campagne voor dieven die niet inbreken maar die gewoon komen aanbellen en met een list proberen binnen te geraken.

Volgens de meest recente cijfers die beschikbaar zijn werden in 2015 352 feiten gepleegd door nepagenten. Hoe vaak valse medewerkers van nutsbedrijven hebben toegeslagen, is niet duidelijk. Volgens de folder die bij de campagne hoort worden in ons land gemiddeld 25 burgers per dag met een list bestolen.

De werkwijze is meestal dezelfde. Een werknemer van de gas- of watermaatschappij belt aan om de tellers op te nemen. Of een vrouw belt aan omdat ze zich niet goed voelt en vraagt om naar het toilet te kunnen gaan of om een glas water te krijgen.

Eens ze weer vertrokken zijn, belt de politie zogezegd aan met de vraag of er iemand is langsgeweest. Ze geven een perfecte persoonsbeschrijving van de nepcontroleurs van de gas- of watermaatschappij of van de vrouwen met wie ze uiteraard onder één hoedje spelen. Volgens de agenten gaat het om gezochte criminelen.

Ze vragen de bewoners, meestal kiezen ze hun slachtoffers zorgvuldig uit en geven ze de voorkeur aan bejaarden, om te kijken of er geen waardevolle spullen verdwenen zijn. Of ze vragen om samen met hen te kijken of hun geld en juwelen er nog liggen. Terwijl de bewoners dat controleren, maken de nepagenten de portefeuilles leeg of stelen ze juwelen. Ze zijn daar zo handig in, dat de bewoners meestal niets gemerkt hebben.

In sommige gevallen ‘leggen ze beslag’ op het geld. Zogezegd om vingerafdrukken te nemen van de daders. Ze beloven nadien alles terug te brengen, wat uiteraard nooit gebeurt.

In een nieuwe brochure ‘diefstal met list/laat u niet in de luren leggen’ legt Besafe.be nu uit hoe burgers valse agenten of dieven die zich uitgeven voor werknemers van nutsmaatschappijen kunnen herkennen en hoe ze moeten handelen.

Hoe herkent u een ‘echte’ politieagent?

De politieagent die aan uw deur komt is meestal uw wijkagent of iemand van de lokale politie. Een politieagent draagt een goed herkenbaar uniform.

Hoe kan u zien of het uniform echt is?

Zo ziet een echt uniform eruit. Foto: rr

Na de politiehervorming werden nogal wat oude uniformen van politie of rijkswacht weggegeven of verkocht op tweedehandssites. Het zijn die uniformen die nepagenten vaak gebruiken.

Op het nieuwe uniform (zie foto) is het logo van de politie overal aanwezig namelijk op het hoofddeksel, het hemd, de trui, de jas, de legitimatiekaart. Maar ook op de voertuigen. Onder het logo staat meestal de vermelding ‘Politie’, ‘Police’, ‘Polizei’ of, in tweetalig België, een combinatie van de twee geldende talen. De basiskleur is blauw. Als een agent zich aanbiedt met een donkere broek met een fijne rode lijn opzij, gaat het om een oude rijkswachtbroek en gaat het om een nepagent.

Let op het naam- en gradenkaartje

Elke agent heeft - als u de agent aankijkt - links een naamkaartje en rechts een gradenkaartje op de borst. Op het naamkaartje kunt u zijn naam lezen en de politiezone waar hij actief is. Iedere agent heeft ook steeds een dienstkaart of legitimatiekaart op zak. Vraag om die kaart te laten zien wanneer u twijfelt. Het is een kaart in de vorm van een bankkaart of elektronische identiteitskaart. Hierop staat een pasfoto van de agent, een identificatienummer en ‘Politie’ in het Nederlands, Frans en Duits. Op het gradenkaartje staan een of meer sterren.

Wat draagt een ‘echte’ agent aan zijn gordel?

Rond zijn middel heeft elke geüniformeerde agent een politiegordel met daaraan een matrak in een houder, handboeien in een handboeientas, een sprayhouder voor peperspray, een pistool in een pistoolholster.

Wat doet de politie nooit?

• De politie komt nooit met een gearresteerde dief aan uw woning met de vraag hem/haar te identificeren. Gebeurt dat wel, mag u er zeker van zijn dat u te maken hebt met nepagenten.

• De politie komt nooit bij u voorwerpen tonen die bij u gestolen zijn, wat valse agenten wel soms doen. Met de bedoeling nog extra buit te maken tijdens een geënsceneerde huiszoeking. *

• Agenten vragen ook nooit waar u uw geld, juwelen of andere dure spullen bewaart. Nepagenten doen dat wel, zo weten ze waar er iets te vinden is.

• De politie vraagt ook nooit een rondleiding in uw huis om te zien of alles wat u verstopt heeft er nog ligt of wel veilig opgeborgen ligt .

• Thuis een boete komen ontvangen die u cash moet betalen, is ook verdacht want dat mogen ze niet. Boetes worden in België altijd per overschrijving betaald. Nooit cash!

Hoe herken je een controleer van een nutsmaatschappij?

• Controleurs die de meterstanden van water, gas of elektriciteit komen opnemen, bellen normaal gezien eens per jaar bij hu aan.

• De opname van de meterstand gebeurt altijd op weekdagen en tijdens de kantooruren. Komen ze op een ander tijdstip, moet u op uw hoede zijn.

• Vraag naar hun dienstkaart! Echte bediendes van nutsmaatschappijen kunnen die altijd voorleggen. Meestal dragen ze ook een jas of T-shirt met het logo van de maatschappij waarvoor ze werken.

• Ze vragen ook nooit om geld! Hun bezoek is gratis en ze mogen ook geen achterstallige of lopende facturen cash ontvangen. Als ze ermee dreigen anders de toevoer te zullen afsluiten, mag u er van uitgaan dat u met oplichters te maken hebt.

Wat doe ik als ze plots toch voor de deur staan?

• Het is uw woning! U bent niet verplicht om iemand binnen te laten, ook niet de politie. Tenzij ze over een huiszoekingsbevel beschikken dat is afgeleverd door een onderzoeksrechter.

• Kijk aandachtig wie aan uw voordeur belt! Kijk door het raam of door het kijkgaatje in uw voordeur. Twijfelt u, doet u best gewoon niet open.

• Plaats een veiligheidsketting aan de binnenkant van uw voordeur! Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en zo kunt u op veilige manier met de persoon praten.

• Geef onbekenden die aanbellen de indruk dat er nog iemand anders thuis is, ook al is dat niet het geval.

• Als iemand zich toch toegang heeft verschaft tot uw woning houd belangrijke telefoonnummers binnen handbereik (familie, buren, vrienden, politie,...).

• Laat de onbekende nooit alleen in uw woning! Laat u dus niet afleiden

• Bewaar nooit uw code samen met uw bankkaart in uw portefeuille! Schrijf ook nooit uw code op een briefje en stop deze zeker niet bij uw bankkaart!

• Bel direct Card Stop (070 344 344) als uw bank- en/of kredietkaart werd gestolen

Deze brochure is ook beschikbaar op www.besafe.be