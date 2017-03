Nederlandse drugsdealers gearresteerd in centrum Sint-Truiden

Sint-Truiden - De politie heeft maandag twee Nederlandse drugsdealers opgepakt in het centrum van Sint-Truiden. Dat laat het Limburgse parket woensdag weten.

Een verdachte werd gearresteerd op de Grote Markt. Hij was in het bezit van heroïne, cocaïne en cash geld. De tweede verdachte werd opgepakt op de parking van het Begijnhof. Hij had een grote som geld op zak.

De verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Het onderzoek wordt verdergezet door de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.