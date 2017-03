Truiense Annelies Balthazar (29) vijf dagen na verdwijning teruggevonden

Sint-Truiden -

De Truiense Annelies Balthazar (29), die sinds vrijdag spoorloos verdwenen was, is levend teruggevonden. De vrouw De vrouw werd het laatst gezien in de buurt van het Atomium in Brussel, waar ze met haar moeder een concert zou bijwonen. Vlak voor de start van het optreden verdween de Truiense. “We kunnen bevestigen dat onze dochter levend is teruggevonden”, vertelt haar vader. “Ze is momenteel opgenomen in een ziekenhuis in het Brusselse. Meer details wensen we daarover niet te geven.”