Mode Karl Lagerfeld lanceert raket op einde van Chanel-show

Karl Lagerfeld tekende opnieuw present in het Grand Palais, zijn vaste stek voor de modeshows van Chanel tijdens de Parijse modeweek. De ontwerper van het Franse modehuis maakte op een indrukwekkende manier duidelijk dat minimalisme echt niet aan hem besteed is: een 35 meter hoge raket domineerde de catwalk en bracht de modeweek letterlijk naar een hoogtepunt. Op het einde werd de raket namelijk tien meter de lucht ingeschoten waardoor alle 3.000 genodigden met open mond achterbleven. De #ChanelGroundControl-show werd dan ook niet geheel verrassend gedomineerd door het thema ruimtevaart en ademde het futurisme van de jaren 60: spacy brillen, ruimteprints, go-go boots, glitters, grijs en zilver. Over het waarom van het thema ruimte was Lagerfeld achteraf duidelijk: "Op aarde valt momenteel niet veel te beleven".