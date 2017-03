“Een sterretje kan ik nog wel worden”

“Een kanjer, die Boëtius.” Zeg dat Johan Boskamp het gezegd heeft. Logische uitspraak, natuurlijk. Rotterdammers onder mekaar. Hoort een korrel zout bij. Maar jawel hoor, overschot van gelijk heeft-ie, Bossie. Hij deed het afgelopen weekend dan ook meer dan behoorlijk op de rechterflank tegen Club Brugge.

Op zijn achttiende al was hij een ster in wording. Bij zijn debuutmatch voor Feyenoord scoorde hij tegen... Ajax. Sneller kan je niet beroemd worden. Vier jaar later is die ster getaand. “Maar een een ...